Der nach zwei Jahren aus türkischer Haft freigelassene US-Pastor Andrew Brunson hat auf dem Weg in die USA einen Zwischenstopp in Ramstein eingelegt. Auf dem US-Luftwaffenstützpunkt in Rheinland-Pfalz wurde er vom US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, begrüßt, wie dieser in der Nacht zum Samstag im Kurzbotschaftendienst Twitter mitteilte. "Ich habe Pastor Brunson und seine Frau bei ihrem Tankstopp in Deutschland willkommen geheißen", erklärte Grenell. Brunson sei "fast zuhause". Er habe dem Pastor eine US-Flagge überreicht, die dieser "umgehend geküsst" habe.