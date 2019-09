Gemeint sind Taten wie in Berlin: Bei einem Bombenanschlag stirbt 2016 ein polizeibekannter Drogenhändler mitten auf einer viel befahrenen Straße in Charlottenburg. Die Spuren führen in die kaukasische Szene, aufgeklärt ist die Tat bis heute nicht. Im August 2018 kommt es in einem Berliner Wohnviertel zu einer Schießerei vor dem Tschetschenischen Kulturzentrum. Zwei Personen werden schwer verletzt. Die Polizei muss in Mannschaftsstärke anrücken.