...soll eigentlich Agentur für Innovation in der Cybersicherheit heißen, wird in der Region Leipzig-Halle angesiedelt. Als Zielgröße wird die Zahl von 100 Mitarbeitern bis 2023 genannt.



Das Budget von insgesamt 200 Millionen Euro für die kommenden fünf Jahre soll größtenteils in die Förderung von Forschungsprojekten fließen, die noch in den Kinderschuhen stecken - mögliche Flops werden in Kauf genommen. Ziel der Agentur soll es sein, aus "exzellenter Grundlagenforschung, die wir haben, auch exzellente Technik für den Sicherheitsbereich" zu generieren, so Verteidigungsminister Ursula von der Leyen.