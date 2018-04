Frank Bsirske, der Vorsitzende der Gewerkschaft ver.di. Quelle: Bernd Settnik/dpa-Zentralbild/dpa

Vor der Ausweitung der Warnstreiks im öffentlichen Dienst auf Flughäfen hat der Vorsitzende der Gewerkschaft ver.di, Frank Bsirske, die Ausstände verteidigt. "Mit der massiven Ausweitung der Streiks setzen wir in dieser Woche deutliche Signale an die Arbeitgeber", sagte Bsirske.



Von den Arbeitgebern erwartet Bsirske nun ein verhandlungsfähiges Angebot. Die wahrscheinlich abschließende Verhandlungsrunde beginnt an diesem Sonntag in Potsdam. Am 17. April soll es ein Ergebnis geben.