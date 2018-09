Der amerikanische Professor Theodore Abel wollte wissen, warum so viele Deutsche Nazis wurden. Er hatte eine Idee. Also lobte der junge US-Soziologe 1934 ein Preisausschreiben unter NSDAP-Mitgliedern aus. Das NS-Propagandaministerium unterstützte das Projekt. Das Preisgeld von 400 Reichsmark finanzierte der Forscher aus eigener Tasche. 683 Parteigenossen setzten sich an den Schreibtisch, machten spontan mit, darunter 36 Frauen. Die NSDAP-Mitglieder schrieben voller Begeisterung, verfassten persönliche Einblicke von bis zu 80 Seiten. 581 Berichte blieben erhalten. Dieser historische Schatz verstaubte jahrzehntelang in US-Archiven.