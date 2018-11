Hisham Matar erhielt den Geschwister-Scholl-Preis 2017.

Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa

Für sein Buch "Die Rückkehr" über die Suche nach dem verschollenen Vater ist der libysche Schriftsteller Hisham Matar in München mit dem Geschwister-Scholl-Preis 2017 ausgezeichnet worden.



Der in London lebende Autor wuchs in der libyschen Hauptstadt Tripolis und nach der Emigration seiner Familie in Kairo auf. Als er 20 Jahre alt war, verschwand sein Vater. Der Geschäftsmann und ehemalige Diplomat hatte eine Partisanentruppe gegen den Diktator Muammar al-Gaddafi geleitet und wurde entführt.