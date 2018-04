Der ehemalige FBI-Direktor James Comey hat ein Buch geschrieben. Quelle: Andrew Harnik/AP/dpa

Der ehemalige FBI-Chef James Comey rechnet in einem neuen Buch mit US-Präsident Donald Trump ab und vergleicht ihn mit einem Mafiaboss. Trump sei "unethisch, und nicht an die Wahrheit" gebunden, zitierten Medien aus dem Buch.



Comey habe sich laut CNN im Weißen Haus unter Trump an die Mafia erinnert gefühlt. "Die Treueschwüre. Die Wir-gegen-sie Weltsicht. Das Lügen über alle Dinge, groß und klein, im Dienst eines Loyalitätskodexes, der die Organisation über die Moral und die Wahrheit stellt."