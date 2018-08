Quelle: dpa

Der Direktor der Stiftung Gedenkstätte Buchenwald, Volkhard Knigge, hat sich nach einem Treffen mit dem AfD-Bundestagsabgeordneten Stephan Brandner enttäuscht gezeigt. Sein Eindruck sei, dass es "überhaupt gar keinen Sinn macht, mit Vertretern der AfD zu sprechen", sagte Knigge dem Deutschlandfunk.



Brandner habe sich einer Klärung in Bezug geschichtsrevisionistische Positionen in der AfD verweigert. Brandner hatte das frühere NS-Konzentrationslager Buchenwald am Mittwoch besucht.