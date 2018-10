Thalia-Buchhandlung (Archiv). Quelle: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Bei Deutschlands größter Buchhandelskette Thalia sind die Umsätze im vergangenen Jahr leicht gestiegen - allerdings nur dank des gut laufenden Online-Geschäftes. In den Buchhandlungen ging der Umsatz dagegen um 1,6 Prozent zurück, wie Thalia mitteilte. Konkrete Zahlen zu Umsatz und Ertrag nennt das Unternehmen nicht.



Mit seinem E-Reader Tolino habe Thalia einen Anteil von etwa 22 Prozent am deutschen E-Book-Markt, hieß es. Thalia hat in Deutschland und Österreich etwa 270 Filialen.