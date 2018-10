Boom bei den 20- bis 49-Jährigen: Plattformen wie YouTube und Netflix sind beliebt. Quelle: ap

Immer weniger Bundesbürger kaufen Bücher. Ihre Zahl ist in den vergangenen Jahren drastisch zurückgegangen. Nach Erhebungen des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels sank die Zahl der Buchkäufer zwischen 2013 und 2017 um 6,4 Millionen. Das entspricht einem Rückgang von satten 17,8 Prozent.



Die höchste Abwanderung ist bei den 20- bis 49-Jährigen zu beobachten. Das Buch habe in dieser Altersgruppe stark an Bedeutung verloren, heißt es in einer Studie des Börsenvereins. Gewinner im Kampf um Aufmerksamkeit und Zeit seien die digitalen Medienangebote. Plattformen wie YouTube und Streamingdienste wie Netflix würden in dieser Altersgruppe boomen. Lesen werde immer öfter durch das Schauen von Serien ersetzt.