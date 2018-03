Die Aufregung war groß vergangenen Herbst. Mitten in der sonst eher ruhigen Atmosphäre auf der Frankfurter Buchmesse standen sich plötzlich Linke und Rechte gegenüber und stritten - nicht auf der Straße, sondern nur unweit der Verlagsstände. Die Situation eskalierte so weit, dass der Verleger Achim Bergmann von einem Publikumsgast am Stand des rechten Verlages Junge Freiheit niedergeschlagen wurde, sogar die Polizei musste einschreiten. Dass solche Szenen sich nicht wiederholen ist nun die große Hoffnung für die Leipziger Buchmesse.