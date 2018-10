In Frankfurt fällt heute die Entscheidung über den Deutschen Buchpreis. Im Finale um den besten deutschsprachigen Roman des Jahres stehen sechs Autoren. Der Name des Siegers wird am Abend (ca. 19.00 Uhr) bekanntgegeben. Nominiert sind: Maria Cecilia Barbetta ("Nachtleuchten"), Maxim Biller ("Sechs Koffer"), Nino Haratischwili ("Die Katze und der General"), Inger-Maria Mahlke ("Archipel"), Susanne Röckel ("Der Vogelgott") und Stephan Thome ("Gott der Barbaren").