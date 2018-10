In der ersten Reihe des Chors steht ein Mann, der genauso gut auf dem Heavy-Metal-Festival in Wacken headbangen könnte. Ein paar Plätze weiter wippt eine junge Frau zu den Gitarrenklängen - mit einer Flasche Bier in der Hand. Dass hier kein klassischer Kirchenchor probt, wird auf den ersten Blick deutlich. Der Text: "Lalalala-La-La, Lalalala-La-La, Lalalala-Laa-La-Laa-Lalala-La-La". (Wenn man das zusammen mit dem Namen Spencer googelt, bekommt man die richtigen Treffer.)