Bärfuss: Im Matthäus-Evangelium wird berichtet, wie ein König seinen Sohn verheiraten will. Das Fest ist vorbereitet - aber die geladenen Gäste erscheinen nicht. So beschließt der König, jene zu bewirten, die er auf der Straße trifft, die Bösen und die Guten. Und so füllte sich der Festsaal. Vielleicht könnten wir an Weihnachten einmal auf jene verzichten, die wir einladen müssen. Denn die haben häufig weder Zeit noch Lust. Stattdessen könnten wir jene einladen, die man auf der Straße trifft. Jene, die sich über eine Einladung freuen - und für die ein Fest keine Pflichtübung ist.