Büffel leben in vielen Teilen Afrikas. Archivbild

Quelle: Klaus Blume/dpa

Simbabwe will Jägern erlauben, Büffel künftig mit Pfeil und Bogen zu erlegen. Damit solle "unser Produkt" breiter aufgestellt werden, um "mehr Menschen nach Simbabwe zu locken", sagte ein Sprecher der Park- und Wildtiermanagementbehörde der AFP. Die daraus entstehenden Einnahmen würden zurück in den Umweltschutz gesteckt, erklärte er.



Die Zahl der Büffel in Simbabwe geht in die Hunderttausende. Die Tierwelt des südafrikanischen Landes zieht bereits jetzt Touristen und Jäger aus den USA, Europa und Südafrika an.