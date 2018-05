Wilfried Minks mit dem Theaterpreis "Der Faust". Archivbild Quelle: Bernd Thissen/dpa

Der Bühnenbildner und Theaterregisseur Wilfried Minks ist mit 87 Jahren in Berlin gestorben. Das teilte die Berliner Akademie der Künste mit, deren Mitglied er seit 1994 war.



Minks hatte einst zusammen mit Peter Zadek, Kurt Hübner, Peter Palitzsch, Rainer Werner Fassbinder und anderen am Theater Bremen den "Bremer Stil" mitbegründet. Er inszenierte an zahlreichen bedeutenden Bühnen im deutschsprachigen Raum. 2010 erhielt er den Theaterpreis "Der Faust" für sein Lebenswerk.