Jürgen Trittin (Bündnis 90/Die Grünen). Archivbild

Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Jürgen Trittin (Grüne) hat eine Kenia-Koalitionen seiner Partei mit CDU und SPD verteidigt. "Wenn es mit der AfD eine so hohe Zustimmung für eine antidemokratische Partei gibt, müssen die Demokraten öfter lagerübergreifend koalieren", sagte er der "BamS". Dafür bedürfe es harter Kompromisse. Sonst würde man "die Machtübertragung an völkische Nationalisten akzeptieren. Das hatten wir schon mal in Deutschland."



Trittin widersprach der These, dass solche Koalitionen die Ränder stärken: "Nicht wenn sie handlungsfähig sind."