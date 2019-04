Eine Stimmabgabe für das Europäische Parlament. Symbolbild

Quelle: Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/dpa

Die Parteien, die im EU-Parlament eine neue Allianz der Rechtspopulisten bilden wollen, legen für den Europawahlkampf kein gemeinsames Programm vor. "Wir gehen nicht mit einem gemeinsamen Programm in die Europawahl, das Projekt ist noch im Entstehen", sagte der AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung".



AfD-Chef Meuthen hatte die Allianz am Montag in Mailand gemeinsam mit dem Chef der italienischen Lega, Matteo Salvini, aus der Taufe gehoben.