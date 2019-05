Europa hat gewählt. Das ZDF sendet ein ZDFspezial um 19:25 Uhr, direkt nach den heute-Nachrichten: "Volksparteien in der Krise - Deutschland nach den Wahlen".



Nach den herben Verlusten für die SPD bei der Europawahl stellt sich Parteichefin Andrea Nahles in der Sendung "Was nun, Frau Nahles?" um 19:35 Uhr den Fragen von ZDF-Chefredakteur Peter Frey.