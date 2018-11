Barley soll Spitzenkandidatin für den Europawahlkampf werden.

Quelle: Jörg Carstensen/dpa

Die SPD-Spitze will mit einem Bekenntnis zu "mehr Europa" in den Europawahlkampf ziehen und nationalistische Tendenzen bekämpfen. "Populisten, Rechte und neue Nationalisten stellen sich frontal gegen den europäischen Einigungsgedanken", heißt es einem Eckpunktepapier. Als Spitzenkandidatin ist Justizministerin Katarina Barley vorgesehen.



In dem Papier wird Europa als großes Positivprojekt beschrieben, das, wie auch von Frankreichs Präsident Macron gefordert, gestärkt werden müsse.