Logo von Allianz. Archivbild

Quelle: Marc Müller/dpa

Die Allianz will sich in einem Bündnis mit Microsoft zum führenden Software-Anbieter für das Geschäft mit dem Risiko entwickeln. Europas größter Versicherer wird Teile seines hauseigenen Software-Systems ABS anderen Unternehmen der Versicherungsbranche auf Microsofts Cloud-Servern anbieten.



Darüber hinaus will die Allianz den Quellcode ihres Systems als Open-Source-Software offen legen, teilten beide Unternehmen mit. Nicht teilen will die Allianz ihre Kundendaten, sagte Vorstandsmitglied Christoph Mascher.