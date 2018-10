Die Freien Wähler in Bayern sind grundsätzlich zu einem Regierungsbündnis mit der CSU bereit. "Ich wär bereit. Wenn er (Söder) Ja sagt, dann pack mer's", sagt der Chef der Freien Wähler, Hubert Aiwanger, im ZDF. Seine Partei habe in der Vergangenheit deutlich gemacht, dass sie in der bürgerlichen Mitte zuhause sei.



"Ich glaube, dass die CSU auch gut beraten ist, diese Hand entgegenzunehmen", betonte Aiwanger. Hochrechnungen zufolge könnte es knapp für eine Koalition mit der CSU reichen.