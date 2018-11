Gewalt vor dem G20-Gipfel in Buenos Aires. Quelle: ---/telam/dpa

Vor dem G20-Gipfel der großen Industrie- und Schwellenländer wachsen in Buenos Aires die Spannungen. Am Mittwoch scheiterten zwei Sprengstoffanschläge, die die Behörden anarchistischen G20-Gegnern zuschreiben. Drei Tatverdächtige seien festgenommen worden, hieß es.



In der argentinischen Hauptstadt kommen am 30. November und 1. Dezember die Staats- und Regierungschefs der G20-Staaten zusammen. Rund 20.000 Sicherheitskräfte sollen bei dem G20-Gipfel im Einsatz sein.