Am Freitag beginnt in Argentinien der G20-Gipfel, seit Tagen befindet sich die Stadt bereits in einem Ausnahmezustand. Die Behörden haben ein Konzept entwickelt, das verhindern soll, dass es zu ähnlichen Ausschreitungen wie im vergangenen Jahr in Hamburg kommt. Damals war das Entsetzen groß, als es in der Innenstadt zu schweren Verwüstungen kam. Deshalb haben die Sicherheitskräfte die Stadt in drei Gefährdungszonen eingeteilt: eine Region der maximalen Sicherheit, eine mit einer Region mit besonderen Vorkehrungen und eine Zone mit eingeschränkten Verkehrsmöglichkeiten.