Demonstration gegen Rechtsextremismus in Hamburg.

Quelle: Axel Heimken/dpa

Wenige Tage nach dem Terroranschlag von Halle haben mehrere tausend Menschen in Deutschland gegen Antisemitismus und rechte Gewalt demonstriert. In Marburg beteiligten sich laut Polizei 3.000 Menschen an einem Demonstrationszug. In Hamburg gingen bis zu 1.200 Demonstranten auf die Straße. Auch in anderen Städten gab es Aktionen.



Für diesen Sonntag wird zu einer großen Demonstration gegen Antisemitismus und Rassismus in Berlin aufgerufen. 10.000 Teilnehmer sind angemeldet.