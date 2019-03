Wie es mit Hartz IV weitergehe, wollte eine 39 Jahre alte Jobcenter-Mitarbeiterin aus Cuxhaven wissen. "Im Grundsatz hat sich Hartz IV bewährt", sagte Merkel, auch wenn der Begriff etwas "verhetzt" sei. Sie stellte sich auch hinter das Grundprinzip des Förderns und Forderns. Leuten unter 25 Jahren zu sagen, sie müssten nicht mehr mit Sanktionen rechnen, wenn sie den Aufforderungen der Jobcenter nicht nachkämen, halte sie für falsch.



An Redebedarf mangelte es am Montag jedenfalls nicht. "Wann sind Sie glücklich?", wollte die letzte Fragestellerin wissen. "Wenn meine Familie und ich gesund sind. Das ist etwas, was wir nicht in der Hand haben, und über das man sich jeden Morgen freuen kann." Mächtig gefreut habe sie sich auch über die Momente, in denen sie zur Kanzlerin gewählt worden sei. "Ein erhebender Moment", sagte die seit 2005 amtierende Merkel. Dieser Moment wird sich wohl nicht noch einmal wiederholen, denn Merkel wird nicht mehr als Kanzlerkandidatin antreten.