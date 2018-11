Menschen erhalten in Sanaa im Jemen eine Essensration. Quelle: Hani Mohammed/AP/dpa

Angesichts der eskalierenden Gewalt im Jemen ruhen die Hoffnungen auf dem UN-Vermittler Martin Griffiths. Der Brite will Gespräche mit hochrangigen Vertretern der Huthi-Rebellen in der Hauptstadt Sanaa beginnen, wie Funktionäre berichteten.



Griffiths will die Aufständischen dazu bringen, die heftig umkämpfte Stadt Hudaida mit ihrem strategisch wichtigen Seehafen unter UN-Verwaltung zu stellen. Über den Seehafen laufen 70 Prozent der dringend benötigten humanitären Hilfe für das Land.