Kinder in Sanaa warten auf die Ausgabe von Essensrationen. Quelle: Hani Mohammed/AP/dpa

Im Jemen sind wegen der saudi-arabischen Blockade nach Einschätzung der Vereinten Nationen die Leben von Millionen Menschen bedroht. "Es wird die größte Hungersnot sein, die die Welt seit vielen Jahrzehnten gesehen hat", warnte der UN-Nothilfekoordinator Mark Lowcok in New York.



Zuvor hatte Lowcok den Sicherheitsrat über die aktuelle Lage in dem Land unterrichtet. Im bettelarmen Jemen tobt seit 2014 ein Bürgerkrieg. Millionen Menschen sind auf humanitäre Hilfe angewiesen.