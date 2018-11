Die USA betanken keine saudischen Flugzeuge mehr. Symbolbild Quelle: Christopher Bush/U.S. Air Force/DoD/Ho/dpa

Die von Saudi-Arabien im Bürgerkrieg im Jemen geführte Koalition will künftig auf US-Hilfe bei der Betankung ihrer Flugzeuge verzichten. Die saudi-arabische Nachrichtenagentur Saudi Press Agency meldet, die Koalition habe ihre eigenen Fähigkeiten bei der Luftbetankung gesteigert.



In Abstimmung sei die Beendigung der Unterstützung durch die USA beantragt worden. Nach dem Mord an dem saudischen Journalisten Jamal Khashoggi waren die USA wegen ihrer Hilfe noch stärker in die Kritik geraten.