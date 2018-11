Blick über die afghanische Hauptstadt Kabul. Archivbild Quelle: S. Sabawoon/EPA/dpa

In der afghanischen Hauptstadt Kabul hat es möglicherweise nahe einiger großer UN-Anwesen eine Explosion gegeben. Der Polizeisprecher der Stadt, Basir Mudschahid, sagte, Sicherheitskräfte seien unterwegs in das Stadtviertel Kabel Bai.



In der Gegend liegen zwei große Wohn- und Arbeitsanwesen der Vereinten Nationen und anderer internationaler Organisationen. Auch die deutsche GIZ ist dort eingezogen. Mehr Informationen über die Art der Explosion und das genaue Ziel gab es noch nicht.