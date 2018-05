Juan Manuel Santos und Frank-Walter Steinmeier im Bellevue. Quelle: Wolfgang Kumm/dpa

Die kolumbianische Regierung will die Friedensgespräche mit der linken Guerillaorganisation ELN fortsetzen. Die Verhandlungen sollen in der kubanischen Hauptstadt Havanna wieder aufgenommen werden. Das kündigte der kolumbianische Präsident und Friedensnobelpreisträger Juan Manuel Santos in Berlin an. Santos ist zur Zeit auf Deutschlandbesuch.



Die Verhandlungen mit der ELN waren Anfang des Jahres abgebrochen worden, nachdem die Rebellen immer wieder Anschläge verübt hatten.