Bewaffnete Kämpfer in Libyen. Symbolbild

Quelle: Amru Salahuddien/XinHua/dpa

Im libyschen Bürgerkrieg sind zwei türkische Soldaten getötet worden. "Wir haben zwei uns zugehörige Märtyrer in Libyen", sagte Präsident Recep Tayyip Erdogan. Er bestätigte, dass das türkische Militär in Libyen mit syrischen Rebellen zusammenarbeitet.



Die Türkei hatte im Januar Soldaten nach Libyen entsandt - offiziell zu Trainingszwecken. Das Land unterstützt in dem Bürgerkrieg die international anerkannte Regierung von Ministerpräsident Fajis al-Sarradsch im Kampf mit dem mächtigen General Chalifa Haftar.