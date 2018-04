Syrische Soldaten in Ost-Ghuta. Quelle: Ammar Safarjalani/XinHua/dpa

Die syrische Armee hat die vollständige Rückeroberung der einstigen Rebellenenklave Ost-Ghuta verkündet. Ein Armeesprecher sagte nach Angaben der staatlichen syrischen Nachrichtenagentur Sana, alle "Terroristen" hätten die in Ost-Ghuta gelegene Stadt Duma, die letzte Rebellenbastion, verlassen.



Zuvor hatten die USA, Großbritannien und Frankreich syrische Ziele beschossen, um das Regime in Damaskus für einen mutmaßlichen Giftgasangriff in der Region Ost-Ghuta zur Verantwortung zu ziehen.