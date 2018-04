Außenminister Heiko Maas (SPD) hat eine diplomatische Initiative im Syrien-Konflikt angekündigt. "Wir versuchen, den politischen Prozess neu aufzusetzen", sagte Maas der ZDF-Sendung Berlin direkt. Er forderte eine Waffenruhe in Syrien, das müssten auch die Russen akzeptieren, die die Hand über das Regime in Syrien hielten.



Chemiewaffen seien in Syrien vom Regime eingesetzt worden, das sei ein Verstoß gegen das Chemiewaffenübereinkommen. "Man kann nicht weiter zusehen", so Maas.