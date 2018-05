Luftangriffe auf Ost-Ghuta. Quelle: Uncredited/Ghouta Media Center/AP/dpa

Syrische Regierungstruppen haben ihre Angriffe auf das belagerte Rebellengebiet Ost-Ghuta den sechsten Tag in Folge fortgesetzt. Bei Bombardierungen aus der Luft und Beschuss mit Artillerie starben erneut Zivilisten. Das meldete die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Der UN-Sicherheitsrat in New York konnte sich zu keiner Lösung durchringen.



Seit Sonntagabend wurden mehr als 430 Zivilisten getötet, wie die Beobachtungsstelle meldete. Über 2.200 Menschen seien verletzt worden.