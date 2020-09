Pressekonferenz zum Verfassungsausschuss für Syrien.

Quelle: Valentin Flauraud/Keystone/AP/dpa

Nach mehr als acht Jahren Bürgerkrieg in Syrien mit Hunderttausenden Toten und Millionen Vertriebenen setzen sich die verfeindeten Parteien erstmals an einen Verhandlungstisch. In Genf nimmt ein Verfassungsausschuss unter dem Dach der UN seine Arbeit auf.



Die UN - aber auch Russland und der Iran als Verbündeter der Regierung sowie die Türkei als Unterstützer der Opposition - sehen in dem Ausschuss eine Chance für einen politische Prozess. Mit diesem könnte der Bürgerkrieg beendet werden, so lautet die Hoffnung.