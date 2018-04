Millionen Menschen sind im Jemen auf humanitäre Hilfe angewiesen. Quelle: Hani Mohammed/AP/dpa

Die von Saudi-Arabien geführte Koalition hat eine Anfang der Woche verhängte Blockade der Flug- und Seehäfen des Bürgerkriegslandes Jemen teilweise aufgehoben. Von Sonntag an könnten die Städte Aden und Saijun wieder angeflogen werden, meldete der Nachrichtenkanal Al-Arabija.



Die Koalition hatte die Flug- und Seehäfen am Montag geschlossen. Sie reagierte damit auf einen Angriff der schiitischen Huthi-Rebellen am vergangenen Wochenende auf die saudische Hauptstadt Riad mit einer Rakete.