Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller sieht den Mietendeckel für die Hauptstadt als Vorbild für ganz Deutschland. "Wenn der Mietendeckel vom Gericht bestätigt wird, dann wird er - da bin ich sicher - nicht nur in Berlin, sondern auch in vielen anderen Städten zum Tragen kommen", sagte der SPD-Politiker.



Das bundesweit bisher einmalige Gesetz tritt an diesem Sonntag in Kraft. Berlin friert die Mieten für 1,5 Millionen Wohnungen für fünf Jahre ein und will damit den Anstieg der Mieten bremsen.