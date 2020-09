Iain Macnab, Bürgermeister der Gemeinde Brunsmark. Archivbild

Quelle: Jens Büttner/zb/dpa

Wenn Großbritannien in der Nacht auf Samstag aus der EU ausscheidet, müssen die Einwohner des Dorfes Brunsmark in Schleswig-Holstein Abschied von ihrem Bürgermeister nehmen. Mit dem Brexit scheidet der Schotte Iain Macnab automatisch aus dem Amt: Nicht-EU-Bürger dürfen in der EU keine politischen Ämter ausüben.



Er sei sehr gerne Bürgermeister gewesen und bedauere es sehr, dass er jetzt gehen müsse, sagte Macnab. Fast zwölf Jahre lang war der heute 70-Jährige ehrenamtlicher Bürgermeister in dem Dorf.