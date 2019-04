Lori Lightfoot ist die neue Bürgermeisterin von Chicago.

Quelle: Ashlee Rezin/Chicago Sun-Times/AP/dpa

Chicago bekommt erstmals eine schwarze Bürgermeisterin: Die afroamerikanische Demokratin Lori Lightfoot setzte sich in einer Stichwahl klar gegen ihre ebenfalls schwarze Parteifreundin Toni Preckwinkle durch.



Lightfoot erhielt ersten Schätzungen zufolge rund 74 Prozent der Stimmen. Die 56-jährige Anwältin ist auch die erste offen homosexuelle Politikerin, die an die Spitze der drittgrößten Stadt der USA gewählt wurde. Seit 1837 gab es in Chicago erst eine Frau als Bürgermeisterin.