Screenshot des Tweets von Oberbürgermeister André Neumann

Quelle: Twitter

Wer schreibt denn sowas, denk' ich mir. Aha, André Neumann heißt der Mann. Moment! So heißt doch der Oberbürgermeister!? Ein paar Sekunden vergehen, bis mir klar wird: Das ist ja'n Ding. Unfreiwillig wieder wach, lese ich mich durch die Kommentare. "Die Zeiten, in denen der Gutsherr jeden rauswerfen konnte, der ihm nicht passte, sind vorbei. Haben Sie sich mal besser unter Kontrolle!", schreibt zum Beispiel Tim Joaquin.



"Da ist aber jemand empfindlich", kommentiert J Knie. Okay, sein Aufruf zum Rauswurf scheint nicht zu verfangen. Gut für uns, trotzdem: Eine gewisse Tragweite hat es ja schon, wenn ein Oberbürgermeister (CDU) … Und überhaupt: Wie hat er sich das vorgestellt? Per Tritt in den Hintern in die S-Bahn nach Leipzig?