Die silbergrüne S-Bahn rauscht aus dem Tunnel ins Tageslicht. Draußen Gasometer-Gerippe und Graffiti. Vor vier Minuten bin ich in der Leipziger City zugestiegen, in die S5 Richtung Zwickau. In nur 33 Minuten werde ich ankommen in Altenburg. Von Frankfurt nach Mainz dauert's länger. Mein Ziel: Abgehängt im Nirgendwo? Schienentechnisch jedenfalls nicht. Altenburg könnte also profitieren von der umstrittenen, milliardenschweren Leipziger Untertunnelung, die den schnellen S-Bahnverkehr seit sechs Jahren möglich macht.



Doch so sieht es bei Ankunft erstmal gar nicht aus: Der Altenburger Bahnhof, ein Palast in Neorenaissance, ist innen tot. Und drum herum auch. Schräg gegenüber stehen Gründerzeithäuser so hoch und herrschaftlich wie am Prenzlauer Berg in Berlin. Doch geschätzt jeder dritte stuckverzierte Schatz gammelt vor sich hin: "Zu vermieten", "zu verkaufen". Warum tut das keiner, wenn nicht weit von hier, in Leipzig, die Mieten explodieren?