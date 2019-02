Stendal hat eine "ZDF in ..."-Sprechstunde - und zwar noch den kompletten Februar über. Die erste Sprechstunde war ein voller Erfolg: Zwei Stunden lang standen Stendaler an, um ihre Geschichte zu erzählen, uns ihr Stendal zu zeigen und uns auf wichtige Themen der Stadt und Region aufmerksam zu machen.



Die nächsten beiden "ZDF in ..."-Sprechstunden finden dienstags (19. und 26. Februar) von 16 bis 18 Uhr im "Kaffeekult" am Marktplatz in Stendal statt. Und wenn Sie es an den Tagen nicht schaffen, dann schreiben Sie uns einfach eine Mail an zdfin@zdf.de.

Bildquelle: ZDF