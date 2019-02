Knapp eine Woche sind wir schon in Stendal. Mittendrin. Wir wollen noch mehr Geschichten hören, lernen, was die Stendaler bewegt. Wir freuen uns, wenn Sie sich mit uns austauschen. An jedem der kommenden drei Dienstage veranstalten wir deshalb von 16 bis 18 Uhr im "Kaffeekult" am Marktplatz eine Bürgersprechstunde. Kommen Sie vorbei, sprechen Sie uns an, zeigen Sie uns Ihr Stendal!