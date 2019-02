Für Luca Pitzinger ist Entschleunigung absolut nichts. In sechs Wochen macht der 18-Jährige sein Abitur. Insgeheim kann er es kaum erwarten, aus Stendal rauszukommen. Nicht weil er die Altmark nicht mag, so ist das nicht. Er liebt die Seen hier im Sommer, die Natur. Und schließlich ist es auch seine Heimat. Aber irgendwie reicht ihm das nicht mehr. Er will kreativ arbeiten, Musik machen, den Beat spüren. Er hat vier Jahre hier in der Bigband gespielt, das war cool. Aber sein großer Traum sieht anders aus: Er will später einmal in den USA leben. "Dort, wo Trends geschaffen werden und nicht in Stendal, wo Trends nicht ankommen."