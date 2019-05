Wie nähert man sich einer Stadt an? In meinem Fall über die Autobahn. Die A29 führt direkt nach Wilhelmshaven im Norden Niedersachsens. Das Navi bringt mich in die Marktstraße, sie wurde mir im Reiseführer als zentrale Einkaufsmeile empfohlen - hier könnte ich eingefleischte Wilhelmshavener treffen. Denn genau darum geht es beim Bürgerprojekt "ZDF in …": Vier Wochen lang in einer Stadt leben und herausfinden, welche Themen die Menschen hier bewegen und wie es sich hier lebt. Immer an meiner Seite: Kameramann Thomas Henke.