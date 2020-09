Katharina Fegebank und Peter Tschentscher.

Quelle: Christian Charisius/dpa

Einen Tag vor der Bürgerschaftswahl in Hamburg rühren Kandidaten und Unterstützer heute ein letztes Mal die Werbetrommel. Zum Abschluss des Wahlkampfs ist Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) ebenso unterwegs wie seine Herausforderin Katharina Fegebank (Grüne). Dem ZDF-Politbarometer zufolge lag die SPD zuletzt deutlich vor den Grünen.



Alle in der Bürgerschaft vertretenen Parteien hatten nach Gewalttat in Hanau ihre offiziellen Wahlkampf-Abschlussveranstaltungen unter der Woche abgesagt.