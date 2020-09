In Hamburg hat die Bürgerschaftswahl begonnen. Um 8.00 Uhr öffneten die 1.283 Wahllokale in der Hansestadt. Wahlberechtigt sind gut 1,3 Millionen Hamburger ab 16 Jahren. Die Hamburger haben die Wahl zwischen 15 Parteien mit 348 Kandidaten auf der Landesliste.



In Umfragen der vergangenen Wochen lag beständig die SPD vor dem derzeitigen Koalitionspartner, den Grünen, in Führung. Mit Spannung wird auch das Abschneiden von Christdemokraten und FDP nach der Regierungskrise in Thüringen erwartet.