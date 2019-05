In Bremen wird am 26. Mai auch die Bürgerschaft gewählt.

Linken-Chef Bernd Riexinger setzt nach der Bürgerschaftswahl in Bremen am Sonntag auf ein rot-rot-grünes Regierungsbündnis. "Ich erwarte, dass wir zum ersten Mal in einem westlichen Bundesland in eine linke Regierung eintreten", sagte Riexinger dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Es sieht so aus, als würde Rot-Rot-Grün eine Mehrheit bekommen."



Damit erhöhte Riexinger auch den Druck auf die Grünen. Er könne sich "nicht vorstellen, dass sich die Grünen für Jamaika entscheiden".