Hubertus Heil (SPD), Bundesminister für Arbeit und Soziales.

Quelle: Clemens Heidrich/dpa

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat nach einem Medienbericht vorgeschlagen, die Wirtschaft durch Bürokratieabbau um 1,28 Milliarden Euro jährlich zu entlasten.



"Es liegt in unserem gemeinsamen Interesse, die deutsche Wirtschaft von unnötiger Bürokratie zu entlasten und für gute Rahmenbedingungen und fairen Wettbewerb zu sorgen." Das schrieb Heil in einem Brief an den zuständigen Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), aus dem das Redaktionsnetzwerk Deutschland zitiert.